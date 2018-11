Mães terão o direito de amamentar bebês de até seis meses de vida durante a realização de concursos públicos estaduais no Rio. É o que aprovou a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, em uma primeira discussão, nesta terça-feira (6). A comprovação da idade do bebê terá que ser realizada no ato de inscrição, com a apresentação da certidão de nascimento.

