A Orquestra Sinfônica da Universidade de Caxias do Sul, no próximo concerto do Programa Quinta Sinfônica, no dia 14 de junho, terá a regência do maestro canadense Jonathan Girard, da University of British Columbia, e será comemorativo ao Dia dos Namorados e aos 30 anos do programa UCS Línguas Estrangeiras. O concerto ocorre às 20h30min, no UCS Teatro.

Deixe seu comentário: