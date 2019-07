A atuação internacional faz parte do currículo dos convidados na programação da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa). No próximo sábado, 13 de julho, às 17h, a sinfônica é conduzida sob a regência do espanhol Rubén Gimeno, maestro titular da Orquestra Simfònica del Vallès. o evento será na Casa da Ospa, av. Borges de Medeiros, 1.501, na capital gaúcha.

