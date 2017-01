Maestro JoÃ£o Carlos Martins passa por cirurgia para recuperar parte dos movimentos

O maestro João Carlos Martins, 73 anos, passou nesta semana por uma complexa cirurgia no hospital Sírio Libanês, em São Paulo, a fim de tentar recuperar movimentos da mão e do braço esquerdos. A informação é do colunista do site UOL Ricardo Feltrin.

Essa foi a vigésima terceira intervenção cirúrgica que o músico sofreu nas últimas cinco décadas, com essa finalidade. A sua mobilidade foi afetada por acidentes, síndromes e uma agressão na cabeça durante um assalto na Bulgária, há cerca de 20 anos.

Martins confirmou que retornará aos palcos no dia 2 do mês que vem, ao lado do lendário pianista brasileiro Arthur Moreira Lima. Para o concerto, no Citibank Hall em São Paulo, ele só conseguirá usar quatro dedos: o indicador e o anular da mão esquerda e ambos os polegares.

Comentários