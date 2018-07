Máfia pagará 2 milhões de euros por menino dissolvido em ácido

O Tribunal Civil de Palermo estabeleceu uma indenização de 2,2 milhões de euros à mãe e ao irmão de Giuseppe Di Matteo, menino que foi dissolvido em ácido pela máfia em 1996. O ressarcimento deverá ser pago a Francesca Castellese e Nicola Di Matteo pelos mafiosos Giusepe Graviano, Benedetto Capizzi, Cristoforo Cannella, Francesco Giuliano, Luigi Giacalone e Gaspare Spatuzza, todos eles condenados pelo homicídio.

Como medida preventiva, 400 mil euros já foram transferidos para a família de Di Matteo. Se os bens apreendidos dos mafiosos não forem suficientes para quitar a dívida, o dinheiro sairá de um fundo do Estado para as vítimas da máfia.

Di Matteo foi raptado em 23 de novembro de 1993, com 12 anos, para intimidar seu pai, que havia decidido colaborar com a Justiça em inquéritos contra a máfia siciliana, incluindo as investigações sobre o Massacre de Capaci, atentado que tirou a vida do juiz Giovanni Falcone, em 1992.

Em janeiro de 1996, como o pai mantivera a colaboração com as autoridades, o menino foi estrangulado e dissolvido em um caldeirão de ácido, após mais de dois anos de cativeiro. “Foi lesada a dignidade da pessoa, o direito do menor a um ambiente são, a uma família, a um desenvolvimento harmonioso, a uma educação”, diz a sentença do Tribunal de Palermo. O assassinato de Giuseppe foi ordenado por Salvatore “Toto” Riina, que estava preso. Riina moreu em 2017, vítima de um câncer, na cadeia.

Cidade coração da ‘Ndrangheta

San Luca, na Itália, é uma daquelas cidades de cartão postal: uma igreja e dezenas de casas agarradas a uma escarpa muito verde e inclinada. Apesar desse cenário rústico e selvagem, San Luca não é uma cidade normal. Só isso explica que ao contrário do que aconteceu em 761 câmaras municipais de Itália, em junho, ali não tenha havido segunda volta nas eleições regionais. San Luca é o lugar onde ninguém, desde 2008, quer ser presidente de Câmara. “Não há democracia aqui”, diz ao El País Giuseppe, um dos moradores neste local com 3.700 habitantes, a 516 quilômetros a Sul de Roma.

O problema é ser o coração da ‘Ndrangheta, uma das maiores poderosas máfias italianas e já considerada uma das organizações criminosas mais poderosas do mundo. Por lá diz-se que a ‘Ndrangheta é para a terra o que Corleone foi para a Sicília. Há organizações internacionais que ditam que a ‘Ndrangheta é hoje mais poderosa que a Cosa Nostra (a máfia da Sicília) e que a Camorra (a máfia napolitana). Estima-se que a organização fature 36 milhões de euros anuais e que transporte da Colômbia para a Europa a cada ano cerca de 400 toneladas de cocaína.

Numa reunião municipal com os moradores e os delegados do governo, discute-se o futuro de um lugar que ninguém quer visitar. Um empresário propõe a criação de um parque temático para a ‘Ndrangheta. “É uma marca internacional que devemos aproveitar”, diz, irônico. Nesta terra muitos foram presos, outros perderam familiares, outros deixaram de falar com os vizinhos. Outro morador, que passou 25 anos na prisão por sequestros no mato, queixa-se. “Aqui, ou trabalha para a região cortando arbustos, ou trabalha para a ‘Ndrangheta.”

