Magia Teen é relançada com campanha protagonizada pela estrela Júlia Gomes

Marca queridinha das teenagers, a Magia Teen retornou ao mercado com a Coleção Summer 2019 e, para apresentar suas novas criações em calçados e acessórios, produziu uma campanha de moda cheia de estilo com a carismática Júlia Gomes, atriz, cantora e modelo que encantou o Brasil em novelas e programas de televisão nacionais.

A estrela protagoniza o shooting, que ilustra um passeio ultracool entre amigas desfilando pelas ruas com as novidades da marca, confeccionadas para atender aos desejos das garotas da geração millennial, entre 11 e 18 anos, conectadas com o universo fashion e que não têm medo de ousar. As peças apresentadas na campanha são guiadas pelas trends do streestswear das décadas de 80 e 90, prezando pelo conforto e estilo em modelos que variam de tênis, sapatilhas, sandálias e flatforms, e também pochetes e bolsas à tiracolo.

Ficha técnica:

Fotografa: Juliana Sabbatini

Auxiliar de Fotografia: Cristiano Rolemberg 7

Produção de Moda: My Cast

Modelos: Julia Gomes / Barbara Vieira e Maria Eduarda Lopes

Fotos foram feitas nas ruas de São Paulo

Urban Street Style

Concepção: Marketing Kidy: Alex Santos, Jéssica Corte, Pamela Pontes e Tammy Yoda

Deixe seu comentário: