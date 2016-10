Magoado, Lulu Santos critica dupla sertaneja que venceu a última edição do “The Voice Brasil”

Técnico da dupla que venceu a edição mais recente do “The Voice Brasil”, Lulu Santos não está nem um pouco feliz com as escolhas de Danilo Reis e Rafael após o fim do programa. Recentemente, o cantor revelou que está muito magoado com os sertanejos.

O climão entre Lulu e os pupilos teria começado porque os dois por pouco não gravaram a música “Um Hino”, composta pelo cantor especialmente para o CD da dupla. Além disso, eles dispensaram a assistência artística que o concurso oferece aos vencedores. “Acharam que já tinham autossuficiência. Também rejeitaram várias propostas de continuação de carreira que o programa oferece, acharam que tinham um caminho melhor pela frente”, disse ao Ego.

Lulu contou também que, seis meses depois, foi convidado por Danilo e Rafael para cantar junto com eles em um programa de televisão. O convite não foi bem recebido: ‘Mas, mano, vocês quase me tiraram do CD. Me colocaram como a última música”, lembra o técnico, magoado.

