Magro lança linha de snacks integrais

A Magro, marca de varejo da Lightsweet, ingressa no segmento de snacks com o lançamento dos Snacks Integrais Magro nos sabores Banana e Canela, Maçã e Canela, Presunto Parma, Queijo Nacho e Tomate e Ervas.

Disponível em práticas embalagens, a nova linha é a primeira de consumo rápido a manter os princípios da marca como a redução de açúcares e sódio, já que as versões são produzidas com edulcorantes e Sal Light Magro.

Isentos de colesterol e à base de cereais integrais como aveia, trigo, milho e arroz, os lançamentos são ideais para consumidores que buscam uma opção de snack crocante, saboroso e nutritivo.

Segundo Adriana Mary de Paula, Coordenadora de Marketing e Comunicação da Lightsweet, a Magro segue a tendência de mercado global ao oferecer produtos saudáveis e de rápido consumo.

“Pesquisas apontam que o segmento de snacks no Brasil deve crescer 40% até 2018. Nestes últimos dois anos foram lançados no país mais de mil produtos nesta linha, ou seja, temos um mercado em expansão, ainda com grande potencial de crescimento”, explica.

