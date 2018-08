Mahindra apresenta protótipo do 1º trator fruteiro da marca no mundo, com fabricação no Brasil

Com foco na agricultura familiar e nos produtores de médio porte, a Mahindra, traz novidades que vão conquistar os produtores que visitarem a Expointer 2018. O grande destaque da marca para esta edição é a apresentação do protótipo do 1º trator fruteiro Mahindra do mundo, modelo 6060C. O produto, desenvolvido por engenheiros brasileiros, em parceria com com profissionais da Índia, Estados Unidos e Japão, traz um trator mais estreito e totalmente adequado às necessidades dos produtores de frutas. O modelo será produzido na fábrica de Dois Irmãos, no RS, e comercializado no País inteiro em 2019.

A apresentação do protótipo do trator durante a Expointer integra a campanha “Feitos no Brasil. Para o Brasil”, salientando os investimentos no País e as novidades que compõem seu portfólio, que já conta com os modelos de tratores 26CV a 95CV.

Durante a feira também será feito o lançamento do Consórcio Nacional Mahindra, ferramenta que oferece uma nova possibilidade para o agricultor brasileiro adquirir produtos da marca. Com o consórcio, a compra será programada e não haverá juros nas parcelas, tornando o preço final mais baixo do que se for adquirido por outras formas de financiamento.

No estande da Mahindra neste ano, além de maior estrutura e ambientação, possibilita aos clientes o espaço Mahindra by Topcon, que permite a utilização e visualização dos pilotos automáticos em produtos da marca. Além disso, os visitantes também poderão ter acesso às peças da M-Parts e aos brindes da MStore. (Marysol Cooper/ O Sul)

Deixe seu comentário: