Mai$ Médico$

O Ministério da Educação prepara o lançamento de um edital para autorizar mais cursos de Medicina em faculdades privadas em 29 cidades do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. O edital causa correria no mercado para apresentação das propostas. Medicina transformou-se no filão das particulares, que chegam a cobrar mais de R$ 10 mil, casos de faculdades do interior de Minas Gerais e São Paulo. Parte disso é bancado pelo próprio Governo através do Financiamento Estudantil, o ‘subsídio’ pote de ouro disputado pelos donos das instituições. Algumas delas, claro, ligadas a políticos.

Vem mais

Em março, o MEC vai lançar edital para cadastramento das Mantenedoras de Educação Superior que têm, inclusive, os cursos de medicina. Sã

Plantão médico

Os médicos do presidente Michel Temer indicaram que ele deve fazer nova desobstrução na próstata em alguns dias.

“UFC” Esplanada

Os Ministérios da Saúde, Educação e Integração Regional são os mais disputados por partidos nessa iminente minirreforma. São visitas diárias ao Palácio com indicados.

Poderoso Bob

Roberto Jefferson, presidente do PTB que insiste na nomeação da filha Cristiane Brasil para o Ministério do Trabalho, tem seus motivos secundários. Sem ela no comando, receia perder todas as diretorias que controla na pasta, com projetos bilionários.

Fundo explica

Quem manda na pasta controla também parte das indicações no conselho do bilionário FI-FGTS, que há anos tem servido como uma espécie de banco extra-oficial, fomentador de projetos do Governo. E sofre o trabalhador.

Lula & Getúlio

Nessa etapa sulista da Caravana de Lula da Silva, o ex-presidente condenado passará no cemitério de São Borja (RS) dia 28 para visitar os túmulos de João Goulart, Getúlio Vargas e Leonel Brizola (que foi seu vice numa tentativa ao Planalto).

Lula & Mujica

Na passagem por Santa Maria (RS) dia 27, Lula terá encontro com o ex-presidente uruguaio Pepe Mujica, que leva vida simples nos prados. Já o petista, por aqui…

Último Dilmista

A saída de Jorge Bastos da direção da ANTT esta semana é vista com alívio pelo Palácio. Com mandato, ele era o último “Dilmista” na cúpula da agência.

Nas alterosas

Ex-governador, o senador Antonio Anastasia articula com seu PSDB e o DEM o apoio ao deputado Rodrigo Pacheco (MDB) para o Governo de Minas. Pacheco teve convite para ingressar no PSDB. É que seu atual partido deve manter o vice na chapa com o governador Fernando Pimentel (PT), que disputará a reeleição.

Cidadania e turismo

Ponto turístico mais visitado do Estado do Rio no verão, Angra dos Reis convocou a sociedade e empresas para discutir violência, febre amarela e turismo. A pauta será tocada pelo Instituto Sapinhatuba, Angra Convention e Ilha Grande Convention.

Kelly 80.0

O Rei das Marchinhas, João Roberto Kelly, autor de “Alô Alô Gilmar” – sátira sobre o ministro do STF que manda soltar presos da Lava-Jato – será homenageado sábado pela cantora Vera Bittar, em show no Copa Praia Hotel. Kelly faz 80 anos em junho.

Ponto Final

Repetem-se na imprensa os casos de acidentes urbanos nos quais os motoristas alegam que passaram mal ao volante. Fica a dica às autoridades para investigarem uma nova epidemia, o mal do WhatsApp.

