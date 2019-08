Maia afirma que reforma Tributária será prioridade após Previdência

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, afirmou que a reforma tributária será prioridade após aprovação da reforma da Previdência. Além disso, o presidente disse, nesta quinta-feira (08), que a reforma administrativa, bem como a proposta para mudar regras no saneamento do país, também serão preferências para análise da Casa.

Ainda segundo Maia, se ‘forçar’, é possível que a reforma tributária avance nos próximos três meses. A discussão sobre o sistema de impostos do país envolve mais fatores do que a reforma da Previdência, o que torna o debate mais complexo, de acordo com ele. O presidente da Câmara entregou a proposta da reforma da Previdência para o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, nesta quinta, relembre.

