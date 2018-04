O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, criticou a forma como o governo federal está lidando com as acusações levantadas durante a operação Skala. Ele afirmou que o Palácio do Planalto deve explicar os fatos à sociedade, mas sem politizá-los. As informações são do blog do jornalista Gerson Camarotti.

