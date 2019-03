Maia diz que é Bolsonaro quem agride nas redes sociais

Em mais um capítulo do desentendimento entre Rodrigo Maia (DEM-RJ) e Jair Bolsonaro (PSL), o presidente da Câmara afirmou que há uma distorção na fala do presidente quando ele afirma que o parlamentar está sendo agressivo. “Eu não uso as redes sociais para agredir ninguém, eu uso as redes sociais para dar informação aos meus eleitores, à sociedade brasileira”, disse Maia a Folha de S.Paulo. O deputado disse ainda que “numa democracia o Poder Executivo não está acima dos outros Poderes, estão todos dialogando entre si”.

Maia almoçou com o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), neste sábado (23), em um esforço para alinhar um discurso apaziguador sobre a reforma após três dias de troca de farpas entre o parlamentar e o entorno de Bolsonaro. A desavença fez o mercado financeiro levantar dúvidas sobre a viabilidade de aprovação das novas regras, considerada essencial para o equilíbrio das contas públicas.