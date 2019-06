Maio foi o mês mais chuvoso em 35 anos na capital gaúcha

Foram 16 dias de chuva em Porto Alegre, dos trinta e um dias do calendário de maio. Com o número, maio se tornou o mês mais chuvoso em 35 anos na capital. Ao todo, foram 233 milímetros acumulados de água. Apesar das chuvas, a Somar Meteorologia também divulgou que as temperaturas deste mês foram as mais altas em comparação com a mesma época, em outros anos. A média máxima ficou apenas dois graus abaixo do maior valor, em maio de 2012, que registrou 25,5ºC.

