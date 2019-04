Maior coach brasileiro ministra palestra em Harvard

Por Gabriella Rocha*

Nesta quarta-feira (3), a Harvard University, mais antiga e prestigiada universidade dos Estados Unidos, recebe o fundador do Instituto Brasileiro de Coaching (IBC), José Roberto Marques, que ministrará um workshop sobre o assunto. O melhor do evento é que, até mesmo quem não pode comparecer presencialmente, poderá acompanhar a palestra no portal online do coah.

Ele vai trabalhar e demonstrar a usabilidade do método no cotidiano, que, conforme o próprio comprovou com estudos e análises, otimiza em até 20 vezes os resultados na vida daqueles que o praticam. A estratégia pode ser utilizada em diferentes aspectos da vida do indivíduo, tanto na área da nutrição e carreira, quanto na área de finanças e relacionamentos, de forma que, assim, as pessoas poderão “aproveitar a vida em toda a magnitude a partir da descoberta dos reais potenciais de cada um”, garante o fundador.

As inscrições para assistir o evento são gratuitas e estão disponíveis no site. O portal também transmitirá as duas etapas do evento – inclusive o jantar de boas-vindas, que acontecerá no salão mais antigo da universidade, onde diversos chefes de Estado, líderes empresariais globais, professores internacionais de renome e ganhadores de prêmios como o Nobel e o Pulitzer já foram prestigiados.

*Estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

Deixe seu comentário: