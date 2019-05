Maior congresso de empreendedorismo digital do Brasil será lançado na capital

O lançamento do CONEDI 2019, que é o maior congresso de empreendedorismo digital do Brasil, será realizado em Porto Alegre. A terceira edição do evento trará conteúdos ligados a tecnologia, inovação e negócios digitais. O encontro que lançara o CONEDI será no Garden Pub (Espaço Unisinos), na quarta-feira (5), às 19h.

Para a abordagem técnica dos conteúdos, o evento trará palestrantes. João Finamor, da Creators, abordará o tema: “É O FIM DOS LIKES!? Qual o futuro das redes sociais nos negócios?”. Já a empresária Leonora Weimer, da Fetta Di Gelato, contará sobre sua trajetória empresarial. Outros destaques que estarão presentes serão as Embaixadoras do CONEDI, associados da AJE POA, além de influencers digitais de cidades diversas do Rio Grande do Sul e também do Brasil.

