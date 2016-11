Maior conta do Instagram, Selena Gomez volta às redes depois de três meses

Depois de três meses afastada do Instagram – onde detém a maior conta da rede social, com 103 milhões de seguidores –, Selena Gomez voltou nesta sexta-feira (25) com uma mensagem agradecendo o carinho dos fãs (tradição do Dia de Ação de Graças nos EUA).

Ela ficou afastada do show biz para tratar dos problemas da lúpus, doença autoimune que carrega.

“Eu tenho muito que agradecer este ano. Tem sido o mais difícil, mas também o mais recompensador. Eu finalmente lutei a luta de não ‘ser suficiente’. Eu só quis refletir o amor que vocês me deram por anos e mostrar quão importante é tomar conta de vocês mesmos”, escreveu a cantora.

Comentários