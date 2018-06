Maior e mais completo, QComércio é ferramenta fundamental para a qualificação dos negócios

Consolidado como referência nacional para a qualificação dos negócios, o programa Q Comércio, desenvolvido pela Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul – FCDL-RS em parceria com o SEBRAE/RS, viabiliza ao lojista e aos empresários se atualizarem sobre o que existe de mais relevante para o seu dia a dia.

Seus cursos oferecem uma linguagem simples e didática, permitindo que gestores e seus colaboradores aprendam mais sobre temas como liderança, vendas, finanças, tendências do varejo e marketing, entre outros conteúdos úteis para os negócios. Por ser um programa de ensino a distância, o QComércio permite que o usuário o acesse quando e onde quiser.

As videoaulas são complementadas por apostilas práticas e fáceis de usar. Além disso, todas as etapas do seu desenvolvimento são acompanhadas por profissionais durante todo o programa. Outro diferencial do QComércio é o Scopi, software de planejamento e controle de metas e tarefas reconhecido internacionalmente.

– Não há nada parecido no Brasil que tenha a abrangência e características tão completas como o QComércio. O programa cresce a cada dia, na medida em que desenvolve o varejo, fortalece a classe lojista e auxilia na formação de líderes e colaboradores de excelência – lembra o presidente da FCDL-RS Vitor Augusto Koch.

Desenvolvido pela FCDL-RS há sete anos, o QComércio já qualificou cerca de 11.500 mil colaboradores de 1.600 empreendimentos de 130 municípios gaúchos. Em 2018, o programa está ainda mais atraente, com novos cursos e a trilha do desenvolvimento, na qual o empresário participante pode definir a sequência e os cursos nos quais a sua empresa participará. Assim, escolhe o melhor caminho para aperfeiçoar e desenvolver a cultura da inovação e planejamento de seu negócio.

Os novos cursos que já estão disponíveis na plataforma do QComércio são Omni Channel – Convergência de Canais; Programa de Fidelidade; Tendências & Pessoas – Novos Comportamentos, Novos Profissionais; Lab 360º – Transformando o Seu Negócio; Vende, Quem Entende – Comunicação e Publicidade. Em breve, serão disponibilizados os cursos Gestão de Perdas; Finanças Pessoais, Gestão Financeira; Conversão de Vendas; Inovação e Empreendedorismo no Varejo e Serviços 4.0.

A plataforma de Ensino A Distância (EAD) do QComércio utiliza vídeos com uma fórmula de treinamento adotada por diversas empresas da área em todo mundo. A distribuição dos vídeos por streaming e por demanda viabiliza que todo o conteúdo esteja à disposição do empreendedor 24 horas, 365 dias por ano, podendo ser acessada de qualquer parte do mundo, por intermédio de computadores, tablets e smartphones conectados à internet.

Em média, os vídeos duram cerca de dez minutos, com informações claras e objetivas, tornando simples o aprendizado sobre assuntos de relevância para a gestão de qualidade na empresa.

