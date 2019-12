Acontece Maior espetáculo de Natal indoor da América Latina tem assinatura da Serra Gaúcha

Por Redação O Sul | 23 de dezembro de 2019

Musical "Uskoa - O Sonho do Papai Noel" estreou na sexta (20) com oito sessões até esta segunda-feira (23) no Mineirinho, em Belo Horizonte Foto: Sérgio Azevedo/D'arte Multiarte Foto: Sérgio Azevedo/D'arte Multiarte

Seis carretas, 80 artistas, 190 figurinos e 150 profissionais de staff é o tamanho da bagagem que o espetáculo Uskoa levou de Canela para Belo Horizonte. O musical, que tem um palco de 1.400 m² e uma plateia de mais de 10 mil espectadores por sessão, já é considerado o maior espetáculo de Natal indoor da América Latina.

Por trás desses números impressionantes está a D’arte Multiarte, empresa criativa que assina a criação, direção, produção e execução do show. A apresentação faz parte da programação especial do evento “Encantos de Natal” da capital mineira. Ao todo, serão oito sessões alternadas em quatro dias (de 20 a 23 de dezembro).

“Esse é um projeto inédito nosso, criado especialmente para o evento. Roteiro, trilha sonora original, letras, coreografias, cenografia e figurinos foram criados para esse show. Teremos inclusive apresentação de fogos indoor. Pelo tamanho do palco, nosso desafio maior foi pensar em recursos lúdicos, criativos e de efeito para atingir uma plateia desse tamanho”, explica o diretor da empresa Rodrigo Cadorin.

A cenografia, toda desenvolvida na Serra Gaúcha e transportada para Minas Gerais em seis carretas, sendo uma delas apenas de adereços, chega a totalizar 1.100 m². O tamanho do projeto não assusta a empresa criativa que atua há mais de dez anos na criação de espetáculos e esteve à frente da direção artística dos dois maiores calendários natalinos do Brasil por 15 anos (Natal Luz de Gramado e Sonho de Natal de Canela). Atualmente, a D’arte Multiarte viaja o país com suas criações que não se limitam à temática de Natal.

Na sinopse, “Uskoa – O Sonho do Papai Noel” inverte os tradicionais contos de Natal para contar a história do ponto de vista do próprio Bom-Velhinho. O espetáculo começa com ele ainda criança para fazer o espectador viajar nos sonhos do Papai Noel. Quem tem a missão de interpretar a maior personagem do Natal é Eduardo Veras, cantor de apenas 11 anos que faz sua estreia no mundo artístico. Ele é aluno do projeto social Academia de Arte e Cultura, criado pela D’arte Multiarte há sete anos, que oferece aulas gratuitas de diferentes modalidades artísticas a crianças da rede municipal de ensino.

Além de Belo Horizonte, em 2019 a D’arte leva seus espetáculos, cenografias temáticas e humanizações (quando personagens dão vida a cenografias ou fazem intervenções artísticas) para Goiânia (GO), Francisco Beltrão (PR), Tubarão (SC), Bento Gonçalves (RS), Gramado (RS), Porto Alegre (RS) e Canoas (RS), tudo criado e produzido em Canela.

