Maior feira de armas da América Latina tem furto de pistola

Na manhã desta terça-feira (2), uma pistola foi furtada no centro de convenções Riocentro, no Rio de Janeiro, antes da abertura da maior feira militar da América Latina, a LAAD Defence & Security. A arma sem modelo divulgado estava no estande da empresa italiana BDT, sem parte de seu sistema de disparo.

O incidente ocorreu antes do presidente em exercício Hamilton Mourão realizar a abertura do evento. Segundo o Exército, que controla a entrada dos armamentos no local, ainda ão foi possível localizar o criminoso. Depois disso, o vice-presidente fez um pronunciamento à imprensa, mas não respondeu a nenhuma pergunta dos jornalistas. Com o intuito de afastar rumores sobre sua evidência na ausência de Jair Bolsonaro, Mourão disse, em duas ocasiões, que estava lá representando o presidente.

