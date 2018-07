A Câmara de Comércio dos EUA, maior grupo empresarial do país e geralmente um aliado do Partido Republicano de Donald Trump, lançou uma campanha nesta segunda-feira (2) para se opor às políticas de tarifas comerciais do presidente norte-americano. A abordagem de Trump às tarifas abalou os mercados e estremeceu as relações entre a Casa Branca e a Câmara.

Deixe seu comentário: