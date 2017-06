A advogada Adriana Ancelmo, mulher do ex-governador do Rio Sérgio Cabral, foi absolvida pela Justiça Federal, em Curitiba, em processo sobre lavagem de dinheiro e corrupção. O Ministério Público diz que vai recorrer e já apresentou nova denúncia. Segundo as investigações, joias e pedras preciosas compradas pelo casal são, sim, prova de crime. Adriana e Sérgio gastaram mais de R$ 11 milhões em joalherias, e a maioria das joias ainda não foi encontrada. (AG)

Comentários