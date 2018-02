Uma pesquisa feita pelo Sindicato do Ensino Privado do Rio Grande do Sul (SINEPE-RS) mostra que 70% das instituições de ensino superior associadas ao Sindicato não irão aderir ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) em 2018. De 37 instituições consultadas, 26 disseram que não vão aderir ao programa e 11 garantiram a adesão.

Deixe seu comentário: