Maioria dos acordos salariais no País ficou abaixo da inflação em agosto

Mais da metade das negociações coletivas com vigência em agosto resultaram em reajustes salariais abaixo da inflação, de acordo com levantamento da Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) com base em dados do Ministério do Trabalho.

Das 162 negociações de ajuste analisadas no País, 17 não só não conseguiram repor a inflação como levaram à redução de salário e da jornada de trabalho. No acumulado desde janeiro de 2015, esse número chega a 527 acordos, sendo que 131 deles utilizaram o Programa de Proteção ao Emprego.

O número de negociações abaixo do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), que até agosto acumulou 9,6%, vinha caindo desde janeiro, quando quase 70% dos acordos ficaram nessa faixa. Em junho, esse percentual foi de apenas 22%. Em julho e agosto, porém, o número cresceu para 36,2% e 51,8%, respectivamente.

O número elevado de desempregados fragiliza o poder de barganha dos sindicatos. No trimestre encerrado em julho, 11,8 milhões de pessoas procuraram emprego, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

O quadro se reflete na folha salarial, que em junho somou R$ 97,8 bilhões – valor 3,7% menor do que o observado em junho do ano passado. Em relação ao mês anterior, o recuo foi de 1,6%. A média do piso salarial com vigência em agosto foi de R$ 1.060, valor 20,4% maior que o salário mínimo. (Folhapress)

