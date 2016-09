Maioria dos candidatos a prefeito no País é formada por homens brancos, empresários e com ensino superior completo, revelam dados do TSE

O perfil mais comum entre os candidatos a prefeito nas eleições deste ano é homem branco, com média de idade de 49 anos, ensino superior completo e empresário, segundo os dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Mais de 16,3 mil pessoas vão disputar vagas nas prefeituras de todo o País no próximo domingo (02). Do total de candidatos, 87,4% – ou 14,3 mil – são homens.

Mais de 60% têm entre 40 e 59 anos. Apenas 3% têm entre 21 e 29 anos, e 3,3% têm mais de 70 anos. A idade mínima para se candidatar a prefeito é de 21 anos – mais alta do que a de vereador, que é de 18 anos.

Quanto à etnia, 66,4% dos candidatos a prefeito são brancos. Outros 29,6% se declaram pardos. Já 3,2% são pretos, 0,6%, amarelos, e 0,2%, indígenas. Segundo classificação do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), os pardos e os pretos juntos formam os negros – ou seja, 32,8% dos candidatos.

Mais da metade dos candidatos – 51,9% – têm ensino superior completo. Quase 1% – ou 154 candidatos – apenas lê e escreve. Quanto às ocupações dos concorrentes às vagas eletivas, a mais comum é a de empresário – 13,7%. Além disso, 12,4% já são prefeitos. Advogados (6,1%), agricultores (5,8%) e comerciantes (5,6%) aparecem em seguida.

A ocupação informada nos registros do TSE não é necessariamente a profissão ou a formação profissional do candidato, já que um advogado e prefeito de uma cidade que esteja tentando a reeleição informa que sua ocupação é de prefeito, e não de advogado, por exemplo. (AG)

