Maioria dos candidatos à prefeitura de Porto Alegre votou pela manhã

No Rio Grande do Sul, são 8.362.830 eleitores, distribuídos por 173 Zonas Eleitorais e 8.618 locais de votação. O Estado possui o quinto maior eleitorado do País. Em Porto Alegre, nove candidatos disputam o comando do Executivo. Em cinco candidaturas, há coligação com outros partidos políticos, de modo que 33 siglas estão envolvidas nas campanhas para prefeito. A maioria dos candidatos à prefeitura de Porto Alegre preferiu votar na manhã deste domingo (2). Apenas um votou por volta das 13h.

Sebastião Melo

O candidato Sebastião Melo (PMDB), votou às 11h45min, no Colégio Leonardo da Vinci Beta, na avenida Icaraí, na Zona Sul de Porto Alegre.

Nelson Marchezan Junior

O candidato Nelson Marchezan Junior (PSDB), votou às 10h30min, na Escola Estadual de Ensino Fundamental Duque de Caxias, no bairro Menino Deus, na Zona Sul de Porto Alegre.

Raul Pont

O candidato Raul Pont (do PT), votou por volta das das 8h45min, na Escola Estadual Infante Dom Henrique, no bairro Menino Deus, na Zona Sul de Porto Alegre.

Luciana Genro

A candidata Luciana Genro (PSOL) votou por volta das 8h30min na Escola Estadual Apeles, no bairro Santana, região central de Porto Alegre.

Maurício Dziedricki

O candidato Maurício Dziedricki (PTB) votou às 13h na Escola Estadual Professor Leopoldo Tietbohl, no bairro Petrópolis, na Zona Norte de Porto Alegre.

Fábio Ostermann

O candidato Fábio Ostermann (PSL) votou por volta das 10h no Colégio Anchieta, na avenida Nilo Peçanha, na Zona Norte de Porto Alegre.

Júlio Flores

O candidato Júlio Flores (PSTU) votou pouco depois das 9h na Escola Pão dos Pobres, na Cidade Baixa, na área Central de Porto Alegre.

Marcello Chiodo

O candidato Marcello Chiodo (PV) votou às 9h na Escola Estadual Rio Grande do Sul, na Cidade Baixa, na área Central de Porto Alegre.

João Carlos Rodrigues

O candidato João Carlos Rodrigues (PMN) votou pouco depois das 11h no prédio 11 da Pucrs, na Zona Leste de Porto Alegre.

Comentários