Diante da grave crise econômica e política que atinge a Venezuela, 53% dos venezuelanos com idade entre 15 e 29 anos gostariam de deixar o país, apontou uma pesquisa divulgada nesta terça-feira (6). O estudo do instituto americano Gallup indicou ainda que 41% dos venezuelanos em geral desejavam sair do país no ano passado, seis pontos percentuais a mais que em 2016.

Deixe seu comentário: