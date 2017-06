Nesta semana, a Brigada Militar formou em Porto Alegre 25 novos policiais especializados em operações de choque para controle de distúrbios. O curso preparatório foi iniciado em abril, com a participação de agentes de municípios do Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Amapá, Paraíba e Tocantins, além da Argentina.

