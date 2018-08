Mais da metade dos brasileiros acham que os direitos humanos beneficiam quem não merece, apontou uma pesquisa

Na opinião de seis em cada dez brasileiros, “os direitos humanos apenas beneficiam pessoas que não os merecem, como criminosos e terroristas”. O percentual de concordância com tal afirmação no Brasil é mais alto do que em outros países. Os dados são da pesquisa do instituto Ipsos “Human Rights in 2018 – Global Advisor”, foi feita em 28 países, com 23,2 mil entrevistados, entre 25 de maio e 8 de junho. Ainda de acordo com o levantamento, 74% dos entrevistados acreditam que algumas pessoas tiram vantagem injusta sobre direitos humanos.

Conforme a rede BBC News Brasil, o levantamento foi feito online, o que limita sua representatividade à parcela da população que tem acesso à internet. Segundo dados do IBGE, em 2016 havia no Brasil 116 milhões de pessoas conectadas à rede, o equivalente a 64,7% da população com idade acima de dez anos.

No entanto, uma pesquisa sobre o mesmo assunto feita presencialmente em abril deste ano teve resultado similar. Ela mostrou que dois em cada três brasileiros acham que os direitos humanos defendem mais os criminosos que suas vítimas. “Existe um ceticismo da amostra brasileira com relação aos direitos humanos”, disse Rupak Patitunda, gerente de opinião pública na Ipsos. Os brasileiros estão entre os que mais concordam com a frase “direitos humanos não significam nada no meu cotidiano” (28%), atrás dos ouvidos na Arábia Saudita e na Índia.

Na definição da ONU (Organização das Nações Unidas), direitos humanos são aqueles aos quais todas as pessoas, sem distinção, deveriam ter acesso: direito à vida, à segurança, à liberdade, à saúde, à moradia, alimentação, liberdade de expressão.

Proteção

A pesquisa indica também que os brasileiros reconhecem que é necessário defender esses direitos: 69% consideram que é importante que haja uma lei para protegê-los.

“A percepção é de que existe a necessidade de direitos humanos, mas as pessoas discordam da maneira como são aplicados. A pesquisa indica que as pessoas acham que eles não são aplicados às pessoas que os mereceriam e são aproveitados pelos que não merecem”, completa Rupak.

A pesquisa avaliou a opinião das pessoas sobre quais direitos e quais grupos devem ser mais protegidos. Crianças lideram o ranking global (56%) das que, na visão dos entrevistados, mereceriam a proteção dos direitos humanos. Em seguida estão pessoas com deficiência (48%), idosos (44%), mulheres (38%) e pessoas de baixa renda (30%).

Brasileiros também citaram, em primeiro lugar, as crianças (56%), idosos (55%), pessoas com deficiência (46%), mulheres (39%) e pessoas de baixa renda (38%).

Os direitos que merecem defesa mais citados globalmente: a liberdade de expressão (32%), direito à vida (31%), direito à liberdade (27%), direito à igualdade de tratamento perante a lei (26%) e direito de não ser discriminado (26%).

No Brasil, o retrato ficou diferente. Os ouvidos citaram o direito à segurança (38%), direito à vida (36%), direito das crianças à educação gratuita (32%), direito à liberdade da escravidão ou do trabalho forçado (29%) e direito de não ser discriminado (28%).

Mais do que segurança

O sociólogo e professor da USP Sergio Adorno, afirma que há no Brasil um problema de compreensão do que são, exatamente, direitos humanos. Para ele, o conceito é mais associado à segurança pública, quando, na verdade, refere-se a diversas outras áreas com as quais os brasileiros se preocupam. “Direitos humanos é o direito à dignidade”, diz ele.

No Brasil, quando a questão é conhecimento geral sobre direitos humanos, 61% disseram saber algo ou muito, e 30% disseram saber pouco ou nada sobre o assunto.

O sociólogo acha que há uma explicação histórica para essa visão. “Quando houve a transição da ditadura para a democracia, houve um conflito entre aqueles que haviam lutado pela democracia e os que ficaram presos à herança da ditadura”, diz.

As pessoas que articularam a transição democrática também defendiam a luta pelos direitos humanos.

“Nessa trajetória política e discursiva, aqueles que se identificavam com a ditadura articularam muito estrategicamente essa identidade entre direitos humanos e direitos de bandidos, como se estivéssemos dizendo ‘estamos defendendo os bandidos contra o cidadão de bem’. Ficou muito difícil desarticular essa armadilha”, diz o sociólogo.

“O grande desafio é sobre como transformar direitos humanos em matéria de sensibilidade coletiva. [O conceito de] direitos humanos deveria pegar na pele das pessoas. Como vamos convencer governantes de que sem proteção de direitos humanos não se avança na democracia? Há também um desafio de comunicação. Continuamos com dificuldade de romper essa identificação de direitos humanos com direitos de bandidos. Está claro que a política atual de enfrentamento à violência está errada. É preciso deixar isso claro.”

