Mais da metade dos casais não está satisfeita com o sexo

Uma pesquisa do Instituto do Casal, especializado em relacionamentos e sexualidade, mostrou que 55,9% dos casais consideram a vida sexual ruim ou regular. Para 72% dos entrevistados, a relação sexual sofreu impactos depois do casamento. Então, que tal aproveitar o fim de semana para conversar mais sobre sexo e esquentar o clima?

“O início da relação ainda é a fase da conquista. Depois de casados, passam a dormir na mesma cama e a conquista passou. O tempo vai passando e nada de sexo. Quando percebem, já viraram parentes. E papai e mamãe não dá tesão nenhum. A intimidade do toque vai diminuindo”, diz uma das coordenadoras da pesquisa, a psicóloga Marina de Lima.

Ela ressalta ainda as dificuldades do dia a dia, como o cansaço físico, que faz com que a relação sexual fique sempre para depois. Para a psicóloga, é importante resgatar o desejo um pelo outro.

“Tem que tirar o foco do sexo, que tem uma amplitude bem maior. É um triângulo dinâmico: sexo, afeto e objetivos. Os casais se unem por isso”, comenta o sexólogo Amaury Mendes.

Item fora das prioridades.

As psicólogas responsáveis pela pesquisa “Como anda a sua satisfação conjugal” explicam que o trabalho é o que mais afasta os parceiros, o que claramente interfere na qualidade das relações sexuais. Depois, o que foi mais relatado como fator de estresse entre o casal são problemas financeiros e a criação dos filhos, assim como a falta de ajuda nas tarefas domésticas e nos cuidados com a casa e a família. Faltam equilíbrio e diálogo.

Ainda segundo o estudo, viajar é o programa predileto de sete em cada dez casais. Depois, comer, ver filmes e trocar carinhos são as atividades mais realizadas pelos entrevistados quando estão juntos.

“Fomos surpreendidas com a ideia de que fazer amor não aparece em destaque como viajar ou comer. Isso significa que nessa faixa etária, entre os 30 e 50 anos, e para quem respondeu a pesquisa, a amizade e a cumplicidade são mais importantes que o sexo em si”, comenta uma das coordenadoras do estudo, a psicóloga Denise Miranda de Figueiredo.

