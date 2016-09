Mais de 1.500 mil cavalarianos estarão no desfile de 20 de Setembro em Porto Alegre

A manhã desta terça-feira, dia 20 de setembro, será marcada pelos desfiles cívico e tradicionalista, em Porto Alegre. O evento inicia às 9h na avenida Edvaldo Pereira Paiva e terá a participação da Brigada Militar, Polícia Civil, Instituto Geral de Perícias, Superintendência de Serviços penitenciários e MTG (Movimento Tradicionalista Gaúcho). Segundo o presidente do MTG, Nairo Callegaro, devem desfilar, aproximadamente, 1.500 cavalarianos, representando 67 entidades tradicionalistas da Região Metropolitana de Porto Alegre. É obrigatória a apresentação da Guia de Trânsito de Animais. A previsão de público é de cerca de 10 mil espectadores.

O desfile percorrerá a avenida Edvaldo Pereira Paiva, saindo do viaduto e seguindo em direção à avenida Aureliano de Figueiredo Pinto. A dispersão ocorre a partir do cruzamento da Edvaldo Pereira Paiva com a avenida Ipiranga. Agentes de fiscalização de trânsito e transporte da Empresa Pública de Transporte e Circulação irão monitorar a circulação. (Luciano Medina Martins/PMPA)

