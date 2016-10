Mais de 1.750 motoristas gaúchos são multados por excesso de velocidade na BR-470

Em fiscalização com mais de um radar na BR-470, entre as cidades de Nova Prata a Barão, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) flagrou 1.756 veículos trafegando acima do limite de velocidade permitido.

A ação ocorreu no sábado (08), das 6h às 18h, nos pontos de maior acidentalidade da rodovia. Uma motocicleta foi flagrada a 123 Km/h em um trecho em obras, entre Veranópolis e Bento Goncalves, onde o limite de velocidade é de 60km/h.

Desde o dia 5 deste mês, 3.072 motoristas foram multados na estrada. Conforme a PRF, a região, além de ser de serra, tem muitos pontos de acesso, trevos e grande circulação de pedestres.

Comentários