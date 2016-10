Mais de 1 milhão de pessoas ainda estão usando o Galaxy Note 7, que corre o risco de explodir

Seja por fidelidade, desatenção ou loucura, muitos clientes que adquiriram uma unidade do Galaxy Note 7 quando suas vendas ainda estavam disponíveis continuam a utilizar o aparelho normalmente. Esta seria uma situação comum se não fosse pelos casos de explosão reportados por dezenas de antigos donos do modelo, onde a vida e os bens materiais de cada um foram colocados em risco.

De acordo com uma pesquisa realizada pelo site Korea Joongang Daily, sediado no país natal da Samsung, a Coreia do Sul, mais de 1 milhão de pessoas ainda utilizam o potencialmente perigoso modelo. Especialmente por lá, os fãs e consumidores da marca oriental dizem gostar tanto do aparelho que não querem realizar a troca por outro dispositivo, mesmo se for da linha Galaxy.

Além disso, os primeiros usuários do Galaxy Note 7 também dizem não terem tempo – nem paciência – para retornar às assistências técnicas da companhia a fim de colocarem em prática o processo de devolução, pois já passaram pelas mesmas etapas durante o primeiro recall global, anunciado pela empresa em 2 de setembro. Sendo assim, eles usam o telefone mesmo estando cientes dos perigos.

Outro cliente entrevistado pela reportagem diz que “o smartphone não é nada mau em termos de funções, então decidi ficar com ele”. Embora a maioria dos consumidores tenha visitado os centros especiais da Samsung para entrarem ao programa de substituição, antes pegando uma nova unidade do Galaxy Note 7, mas agora recebendo a linha Galaxy S, há quem ainda não tenha sido convencido pelas explosões.

Donos do Galaxy Note 7 terão problemas.

Principalmente nos Estados Unidos, aqueles que ainda não entregaram o Galaxy Note 7 terão problemas. Portá-lo em voos tornou-se crime federal, passível de cadeia e de multa de até 179.933 dólares (ou mais de 570 mil reais). Universidades do país também estão banindo seu uso dentro das salas de aula e alojamentos. Uma ação conjunta para evitar acidentes.

Três das principais companhias aéreas que atuam no Brasil também começaram a proibir o embarque de passageiros com o modelo. Ele não pode ser despachado nem mesmo com a bagagem. Gol, Latam e Azul adotaram as medidas de segurança recomendadas pela companhias americanas apesar de o Galaxy Note 7 não ter sido vendido no Brasil.

