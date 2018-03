Mais de 10 mil pessoas no primeiro Desfile da Chocofest na Magia da Páscoa, em Nova Petrópolis

Nova Petrópolis, na Serra Gaúcha, lotou de turistas de todo o Brasil para o primeiro Desfile da Chocofest na Magia da Páscoa que ocorreu na tarde deste sábado, dia 24 de março. Segundo informações da Brigada Militar foram mais de 10 mil pessoas espalhadas pela Avenida 15 de Novembro para o desfile com personagens, carros alegóricos e muitos coelhos que fizeram a festa das crianças e adultos.

O desfile é o ponto alto do evento e terá mais edições: no fim de semana de Páscoa dias 31 de março e 01 de abril. Sempre às 15h30min.

Segundo os organizadores, a cidade já conta com 100 por cento de lotação na hotelaria para o período e são esperadas mais de 120 mil pessoas para os onze dias de Chocofest na Magia da Páscoa.

Para o diretor do desfile, Eduardo Zorzanello, a presença de público surpreendeu positivamente. “Esperávamos muitos visitantes e turistas mas não uma movimentação tão grande logo no primeiro desfile. Hoje tivemos uma mostra de como Nova Petrópolis e a Chocofest na Magia da Páscoa possuem um apelo popular muito forte e certamente teremos, até o domingo, dia 01, todas as expectativas de público e vendas superadas”, disse.

