Mais de 100 funcionários da Melnick Even fazem mutirão em Porto Alegre para revitalização de Praça no bairro São Geraldo

Com o objetivo de contribuir para uma cidade melhor, o Comitê de Sustentabilidade da Construtora Melnick Even, formado por 10 funcionários, criou o projeto EUMUDOPOA, escolhendo revitalizar praças de Porto Alegre em lugares de vulnerabilidade social. A primeira beneficiada foi a praça São Geraldo, com 800 m² localizada no bairro do mesmo nome, situada ao lado de uma escola de educação infantil. Estiveram envolvidos em torno de 100 pessoas entre voluntários da empresa, fornecedores,comunidade, direção da escola, alunos e professores. O planejamento levou 3 meses, com a realização de 12 encontros da equipe. A praça foi dividida em 8 zonas que tiveram atividades como lixamento, pintura, substituições, cercamento, calçadas, limpeza, jardinagem, etc. Cada zona teve uma equipe e um líder. Foram listados mais de 50 itens de materiais para uso na praça. Um Food Truck voluntário disponibilizou alimentação para todos.

Ao final do evento cada voluntário plantou uma muda na praça, incentivando a comunidade a continuar cuidando do local. Próxima revitalização está prevista para o segundo semestre.Ação foi inspirada no projeto Adoção de Praças da Melnick Even, criado em 2003, atualmente com 9 praças adotadas. O projeto contou com o apoio da SMSURB (Secretaria Municipal de Serviços Urbanos) e envolve a comunidade, órgãos públicos, empresas privadas como os fornecedores de materiais e os voluntários da empresa.

Segundo Alberto Meneghetti, presidente do Comitê de Sustentabilidade“Ativar um projeto social que impactasse em Porto Alegre esse é o objetivo do Comitê de Sustentabilidade da MelnickEven. Nesta busca do comitê, encontramos na própria empresa o exemplo da entrega que ela faz para a cidade com a adoção de mais de 9 praças e nos perguntamos porquê não nós, funcionários, não colaborarmos com mais algumas praças ainda não adotadas? Esse insight fez tudo fazer sentido!”.

A Melnick Even é maior adotante de praças no estado, totalizando em torno de 185 mil m², entre elas a Encol e o Parcão, adotadas juntamente com Zaffari, Panvel e Moinhos, considerada a maior adoção já feita em Poa. São adoções espontâneas não sendo contrapartida de empreendimentos. Os bastidores do projeto A organização da ação começou há3 meses, quando mais de 80 colaboradores se inscreveram no projeto em menos de uma semana. Houve mais de 12 encontros internos mobilizando desde a alta gestão até os estagiários. Foram convidados também os fornecedores.

A praça São Geraldo está situada no bairro do mesmo nome – entre a esquina da Ceará e Guido Mondin – tem aproximadamente 800m², dividindo o terreno com uma escola de educação infantil onde as crianças não conseguiam utilizar os brinquedos da praça há um longo tempo, por falta de manutenção. Foram feitas várias visitas e entrevistas com a escola e comunidade conhecendo as carências e necessidade do local para a organização da revitalização. Resultando no mapeamento das necessidades e carências da praça que foi dividida em 8 zonas determinando todos os serviços que serão feitos, com atividades como: lixamento, pintura, substituições, cercamento, calçadas, limpeza e jardinagem.

Cada zona teve um líder que conduziu a ação garantindo o término com a qualidade esperada. Para facilitar as atividades, os voluntários usaram camisetas verdes e os líderes camisetas brancas. Um Food Truck voluntário disponibilizou alimentação durante o dia.

Participaram mais de 100 pessoas, entre 80 voluntários da Melnick Even,10 empresas fornecedoras voluntárias, direção da Melnick Even, direção da escolinha, além de pessoas da comunidade. A SMSURB fez a roçada da grama, manutenção das redes pluviais e cloacais do entorno da praça, levantamento de copa e poda de árvores, além do apoio nas atividades no dia do evento com equipes da secretaria no local. Foram mais de 50 itens de materiais listados, desde material de proteção individual até aqueles de utilização na praça como: tinta/cal,telas de cerceamento,cestas de basquete,rede de goleiras; escadas,andaime,madeiras,luvas, pincéis,lixas, etc.

