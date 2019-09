Mais de 100 mil pessoas aproveitaram o feriado dessa sexta-feira no Acampamento Farroupilha em Porto Alegre

Encerrada oficialmente nessa sexta-feira mas com atividades nos piquetes até este domingo, a edição 2019 do Acampamento Farroupilha em Porto Alegre deve totalizar cerca de 1 milhão de visitantes no Parque da Harmonia (Centro Histórico). Um dos dias mais movimentados desde a abertura oficial – há duas semanas – foi a do feriado do 20 de Setembro, com cerca de 100 mil pessoas.

Contribuiu para o grande fluxo de público uma combinação de fatores: o dia de folga para a maioria dos trabalhadores (com exceção de parte dos empregados comércio, por exemplo), a realização do Desfile Farroupilha na avenida Beira-Rio (durante a manhã) e o tempo bom, com temperatura amena. O balanço final do deve ser divulgado nas próximas horas pelo MTG (Movimento Tradicionalista Gaúcho), organizador do evento.

Quem estava no parque à noite teve a oportunidade de conferir atrações campeiras e culturais, incluindo música com o Quarteto Coração de Potro e dança com o premiado CTG (Centro de Tradições Gaúchas) Imigrantes e Tradição, de Caxias do Sul. Às 19h30min, a solenidade de extinção da Chama Crioula encerrou oficialmente o Acampamento Farroupilha.

História

O evento hoje conhecido como Acampamento Farroupilha nasceu em 1981, junto com a criação do Parque da Harmonia. Desde então ali se realiza entre 7 e 20 de setembro uma das maiores festas folclóricas do Brasil, que reúne quase 400 entidades, sendo quase 90% delas de cunho cultural, com média de visitação total estimada em número próximo de 1 milhão por edição.

Com 65 hectares, a paisagem do parque, que normalmente se caracteriza por diversos aspectos da tradição campeira gaúcha, com churrasqueiras ao ar livre e galpão crioulo, desmobiliza em setembro seus seus recantos de recreação infantil, futebol na areia, quadras de vôlei, local para pesca, aero e nautimodelismo.

O evento oferece uma série de serviços, como praça de alimentação, feiras de artesanato e literatura, banheiros, posto de saúde, sinal de internet sem fio (wireless) gratuito, terminais de bancos, segurança e estacionamento vigiado. Leia aqui detalhamento desses serviços. Passeios de barcos turísticos pelo rio Guaíba podem ser aquiridos junto a quiosque localizado na parte traseira da Usina do Gasômetro.

Até 1984 não havia exatamente um acampamento, e sim grupos de amigos ou piquetes que ficavam na área da “fazendinha”. Eles cavalgavam até ao parque, um ou dois dias antes do desfile de 20 de setembro, fazendo do parque uma pousada ou ponto de concentração. Os mais antigos freqüentadores do parque da Harmonia faziam suas gauchadas bebendo e tocando gaita ponto e violão, principalmente nos finais de semana.

Naquele ano, a “Fazendinha do Harmonia” passou a ser administrada pela antiga Epatur (empresa pública municipal responsável pelo turismo da Capital). O galpão que existia na época foi alugado para a churrascaria Galpão Crioulo (que incendiou em outubro de 1986, sendo reconstruído com as mesmas características). Em 1987, foi oficialmente realizado o 1º Acampamento Farroupilha, reunindo diversos CTGs e Piquetes.

(Marcello Campos)

