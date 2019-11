Mais de 100 municípios gaúchos receberam novas viaturas para a Brigada Militar

Uma cerimônia em Porto Alegre marcou, na manhã dessa sexta-feira, a entrega de 134 novas viaturas da BM (Brigada Militar) para mais de 100 municípios. A iniciativa incluiu, ainda, 1.043 coletes balísticos. O investimento total é de aproximadamente R$ 13,5 milhões, com recursos do Executovo e da Consulta Popular.

O lote, composto por veículos da Fiat, modelo Palio Weekend, contemplou 47 pequenas cidades, bem como as escolhidas pela Consulta Popular de 2018 e as priorizadas pelo governo gaúcho com o programa “RS Seguro”, por concentrarem a maior parte dos índices de criminalidade no Estado.

Durante o evento, o governador Eduardo Leite e o seu vice Ranolfo Vieira Júnior (que acumula o cargo de secretário estadual da Segurança Pública) valorizaram a iniciativa, que levou em conta esse tipo de demanda em um cenário de crise fiscal. “Trabalhamos com um orçamento no qual a despesa é maior do que a receita”, reiterou Leite.

“Nosso papel, como governo, é fazer com que o Estado supere as dificuldades e não se acostume a conviver com elas”, acrescentou Ranolfo. “A crise fiscal precisa sair dos nossos discursos e da nossa rotina.”

O governador também destacou a força dos agentes da segurança pública: “Queremos investir mais para que nossos servidores tenham melhores condições de trabalho. O declínio que observamos nos índices de criminalidade se deu devido à qualidade dos serviços dos homens e das mulheres das forças de segurança”.

Leite aproveitou a ocasião para elogiar o início do funcionamento do Piseg (Programa de Incentivo ao Aparelhamento da Segurança Pública), pioneiro no Brasil e que permitirá a destinação de parte dos valores recolhidos em impostos a ações da SSP (Secretaria da Segurança Pública) e órgãos vinculados.

Três empresas de Erechim já participaram do programa. “Poderemos, agora, rodar esse programa de investimentos, que dará ainda mais capacidade e qualificação à estrutura da segurança pública, com apoio da iniciativa privada”, disse.

Critérios

A decisão de destinar metade das novas viaturas a cidades menores foi explicada pelo titular da pasta. “Isso faz parte da visão do ‘RS Seguro’ de reverberar por todo o Estado as melhorias de estrutura, qualificação de atendimento e sensação de segurança para a população”, explicou.

“Para definir as cidades contempladas, esclareceu o vice-governador e secretário da Segurança Pública, foi realizada uma avaliação técnica levando em conta a frota existente, o efetivo e o contexto criminal”, prosseguiu. “Temos a prática de repassar às cidades menores aquelas viaturas seminovas, substituídas por veículos recém-adquiridos nas metrópoles, o que otimiza o aproveitamento de material”.

Ele fez, porém, uma ressalva: “Entendemos que comunidades pequenas também necessitam de investimento qualificado [além das viaturas], uma das premissas do nosso programa de segurança pública. A SSP está em tratativas com a coordenação da bancada federal gaúcha em Brasília para obter recursos de emendas parlamentares para a aquisição de mais 70 viaturas, também para municípios menores.

