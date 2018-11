Mais de 100 pessoas foram presas por promover destruição durante o Halloween na França

A noite de Halloween foi marcada por cenas de violência urbana nos subúrbios de Paris (França), no Centro de Lyon e em outras cidades, informaram autoridades nesta quinta-feira (1º). Grupos de jovens mascarados perseguiram policiais, quebraram lixeiras e estilhaçaram vitrines. Em resposta, a polícia disparou bombas de gás lacrimogêneo e prendeu mais de 100 pessoas.

A situação foi especialmente problemática no departamento de Essonne, ao sul de Paris, onde os policiais foram atacados com ácido, ao tentar evitar o saque a uma loja de departamentos. Em Seine-Saint-Denis, ao norte de Paris, uma loja de roupas esportivas foi pilhada e jovens roubaram uma mercearia, segundo informou a polícia.

O Halloween não é tradicionalmente celebrado na França. Os tumultos começaram, segundo a polícia, a partir de chamados publicados em redes sociais, aparentemente inspirados pelo filme americano “Uma noite de crime” (“The Purge”, 2013). Na obra, todos os crimes são autorizados por um dia. No caso francês, mensagens teriam convocado um “expurgo contra a polícia”.

Em uma delas, convocando para o tumulto no departamento de Corbeil-Essonnes, no Sudeste de Paris, cinco regras eram apresentadas: “1) vista-se de negro, com máscaras, se possível; 2) todas as armas são autorizadas; 3) queime tudo o que vir, carros, lixeiras; 4) todos os roubos são autorizados, de bicicletas, carros e motos; 5) o anúncio do primeiro expurgo ecoará por todo o bairro”.

De acordo com autoridades, um adolescente foi preso em Grenoble na segunda-feira (29), acusado de disseminar a mensagem original conclamando à destruição. Ele foi libertado na terça-feira, e aguarda julgamento em 28 de novembro, disse a polícia. Depois de ser liberado, ainda antes dos tumultos, o suspeito foi ao Twitter e disse que a convocação fora “uma brincadeira grosseira” e que as pessoas “não deveriam fazer absolutamente nada”.

O ministro do Interior da França, Christophe Castaner, afirmou que 15 mil policiais foram mobilizados em toda a França na noite de quarta, em antecipação aos eventos, e que a violência foi menos severa do que há um ano. Ele condenou os episódios.

“O Halloween deve continuar sendo uma celebração. O expurgo não tem graça, ele é uma ameaça”, disse Castaner a repórteres nesta quinta-feira (1º).

Jovens em subúrbios pobres de cidades francesas costumam incendiar centenas de veículos na noite de ano novo e no Dia da Bastilha desde o início dos anos 1990.

