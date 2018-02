Mais de 115 mil veículos foram fiscalizados nos seis dias da Operação Viagem Segura de Carnaval

A Operação Viagem Segura de Carnaval, que teve início à 0h de sexta-feira (9) e se estendeu até a meia-noite desta quarta-feira (14), registrou 21.511 infrações de trânsito, recolheu 1.230 veículos a depósito e reteve 548 carteiras de habilitação irregulares no Rio Grande do Sul. Nesta 85ª edição da operação foram fiscalizados, em todo o Estado, 115.091 veículos no período. As informações são do Detran-RS (Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Sul).

Nos seis dias de atuação reforçada foram aplicados 6.868 testes de etilômetro, que registraram 145 infrações por alcoolemia, além de 243 autuações por recusa. A ação da Polícia Rodoviária Federal, BM (Brigada Militar) e Comando Rodoviário da BM permitiu retirar das ruas 388 potenciais causadores de acidentes, que responderão de acordo com as sanções administrativas por infração dos artigos 165 e 165-A do Código de Trânsito Brasileiro: multa de R$ 2.934,70 e suspensão do direito de dirigir por um ano, além da retenção do veículo e do documento. Destes, 19 incorreram em crime de trânsito e ainda foram conduzidos a delegacias.

Neste feriadão ocorreram 318 acidentes, que resultaram em 19 mortes no local. Além disso, 280 pessoas ficaram feridas nas ruas e estradas gaúchas. No ano passado, foram 29 mortes, considerando as que ocorreram em até 30 dias pós-acidente.

Atividades

A Operação Viagem Segura completou seis anos de atividades no último feriado de 15 de Novembro. Nas 85 edições da operação até o momento, mais de 5,2 milhões de veículos foram fiscalizados. O resultado foi a autuação de 914,1 mil infrações, o recolhimento de 87,3 mil veículos e 23,5 mil Carteiras Nacionais de Habilitação. Foram aplicados 190,9 mil testes de etilômetro, que registraram 15,4 mil infrações por alcoolemia, além de outras 2,6 mil por recusa ao teste.

