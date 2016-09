Mais de 11,7 mil funcionários da Petrobras aderiram ao plano de demissão voluntária da estatal

A Petrobras informou nesta sexta-feira (02) que 11.704 empregados aderiram ao Programa de Incentivo ao Desligamento Voluntário de 2016, o que representa um custo de aproximadamente R$ 4 bilhões. No planejamento do programa, a estatal usou como referência a adesão de um total de 12 mil funcionários, com custo previsto de R$ 4,4 bilhões e uma economia esperada de R$ 33 bilhões até 2020.

Segundo a estatal, o número ainda pode ser alterado, em função de inscrições realizadas em papel e postadas até 31 de agosto. A empresa disse ainda que, até a data de homologação da rescisão, os empregados podem desistir da adesão. O cronograma de desligamentos foi iniciado em 16 de junho e, até o momento, 2.450 empregados tiveram seus contratos de trabalho encerrados.

Em comunicado ao mercado, a Petrobras informou que provisionou R$ 1,2 bilhão até 30 de junho para gastos com os 4.087 funcionários que já haviam aderido ao programa. O valor pesou nos lucros do segundo trimestre, que caíram 30% em relação ao mesmo período de 2015.

A empresa busca com o plano reduzir custos em meio aos baixos preços do petróleo e ao alto endividamento. Segundo a Petrobras informou no início do ano, o plano “foi desenvolvido tendo como base as premissas de preservação do efetivo necessário à continuidade operacional da companhia, com ajuste de pessoal em todas as áreas”.

Comentários