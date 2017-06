Mais de 12 mil pessoas permanecem fora de casa em razão das chuvas no Rio Grande do Sul

Mais de 12,2 mil pessoas estão fora das suas casas no Rio Grande do Sul em razão das chuvas. Segundo balanço divulgado na manhã desta quarta-feira (14) pela Defesa Civil, 2.713 pessoas estão desabrigadas e 2.276 desalojadas em 193 municípios. Cento e quinze cidades decretaram situação de emergência.

Os municípios em situação de emergência são: Água Santa, Arroio do Meio, Arroio do Sal, Áurea, Barão de Cotegipe, Barra do Quarai, Barros Cassal, Boa Vista das Missões, Boqueirão do Leão, Braga, Cacique Doble, Cachoeira do Sul, Camargo, Cambará do Sul, Campo Novo, Campinas do Sul, Cândido Godói, Caraá, Casca, Catuípe, Chiapeta, Ciríaco, Coronel Bicaco, Cristal, Cristal do Sul, Dom Pedrito, Doutor Maurício Cardoso, Entre-Ijuís, Ernestina, Esperança do Sul, Estação, Floriano Peixoto, Fontoura Xavier, Frederico Westphalen, Garruchos, Gentil, Gramado dos Loureiros, Guaporé, Guarani das Missões, Ibirapuitã, Inhacorá, Irai, Itapuca, Itaqui, Itati, Jaboticaba, Jacutinga, Jarí, Lagoão, Liberato Salzano, Machadinho, Maquiné, Maratá, Mato Leitão, Maximiliano de Almeida, Minas do Leão, Miraguaí, Nova Alvorada, Nova Candelária, Novo Barreiro, Novo Tiradentes, Paim Filho, Palmitinho, Panambi, Pedras Altas, Pinhal, Pirapó, Pontão, Ponte Preta, Porto Mauá, Porto Xavier, Porto Vera Cruz, Protásio Alves, Rio dos Índios, Roque Gonzáles, Sagrada Família, Sananduva, Santana da Boa Vista, Santa Bárbara do Sul, Santo Ângelo, Santo Antônio das Missões, Santo Expedito do Sul, São Borja, São Jerônimo, São José das Missões, São José do Ouro, São José do Sul, São Martinho, São Nicolau, São Pedro das Missões, São Sebastião do Caí, Sertão, Sinimbu, Soledade, Tenente Portela, Terra de Areia, Tiradentes do Sul, Três Arroios, Três de Maio, Três Passos, Trindade do Sul, Tunas, Uruguaiana, Vicente Dutra, Vila Lângaro , Vila Maria, Vista Alegre e Vista Gaúcha.

