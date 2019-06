Mais de 120 mil títulos de eleitores são cancelados no Rio Grande do Sul

Mais de 120 mil títulos de eleitores do Rio Grande do Sul foram cancelados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O cancelamento foi feito aos que não votaram ou não justificaram a ausência em três turnos seguidos nas últimas eleições. A medida já havia sido anunciada desde fevereiro e, segundo o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RS), apenas seis mil eleitores, aproximadamente, efetuaram a regulamentação — 4,76% do total.

Aqueles que desejam conferir sua situação com relação ao título de eleitor, devem entrar no site do TSE e informar alguns dados pessoais.

Quem teve o documento cancelado precisa comparecer ao cartório eleitoral mais próximo e preencher o chamado Requerimento de Alistamento Eleitoral, munido de comprovante de residência com data de até três meses e documento de identificação com foto. Além disso, também será cobrada uma multa de $ 3,51 por turno.

Quem não regularizar a situação até 150 dias antes do próximo pleito, ficará de fora do caderno de votação e não poderá votar. Os irregulares também terão dificuldades para retirar passaporte, CPF ou carteira de identidade.

Deixe seu comentário: