Mais de 14 quilos de cocaína foram apreendidos em uma rodovia federal no interior do Rio Grande do Sul

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu o motorista de um Ford Focus que transportava mais de 14 quilos de cocaína, na tarde de -feira (06), na BR-480, em Erechim, na Região Noroeste do Rio Grande do Sul.

Os agentes realizavam uma fiscalização na rodovia quando abordaram o carro, com placas de Palhoça (SC). O veículo era conduzido por um homem de 45 anos, morador de Novo Hamburgo, no Vale do Sinos.

Os policiais suspeitaram do condutor e realizaram uma busca minuciosa no automóvel, localizando um fundo falso no painel. Ao abrir o compartimento, foram encontrados 13 tabletes de cocaína, que totalizaram 14,3 quilos.

O criminoso, que já havia cumprido pena por tráfico de drogas, foi encaminhado para registro de ocorrência na Polícia Federal, sendo autuado em flagrante e recolhido ao sistema prisional.

Pasta base

No mês passado, mais de 20 quilos de pasta base de cocaína foram apreendidos pela PRF no quilômetro 509 da BR-116, em Pelotas, na Região Sul do Rio Grande do Sul.

A droga estava em um Corsa que vinha do Paraguai. Vários tijolos de cocaína foram encontrados em diversos pontos na lataria do veículo. O carro era conduzido por um homem de 31 anos, que foi preso.

