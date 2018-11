Mais de 14 toneladas de alimentos são arrecadadas pela Campanha Prato Cheio

A segunda edição da Campanha Prato Cheio 2018 aconteceu ao longo do mês de outubro, em mais de 100 cidades gaúchas, e arrecadou um total de 14.488 kg de alimentos não perecíveis. Realizada pelo Sistema Fecomércio-RS/ Sesc/ Senac, a ação beneficia entidades sociais cadastradas no Programa Mesa Brasil Sesc.

Colaborar com a campanha, que acontece duas vezes por ano (abril e outubro), é uma oportunidade para a comunidade participar de forma ativa na rede de solidariedade formada por entidades sociais, voluntários e doadores. Em 2018, as duas edições da Campanha Prato Cheio arrecadaram um total de mais de 28 toneladas de alimentos.

O Mesa Brasil Sesc é uma rede permanente de solidariedade, que atua desde novembro de 2003 no Rio Grande do Sul com o objetivo de evitar o desperdício de alimentos e diminuir as carências nutricionais da população. Para alcançar essas metas, conta com o apoio de empresas, entidades sociais e voluntários. No Rio Grande do Sul, o Mesa Brasil Sesc é realizado pelo Sistema Fecomércio-RS nas cidades de Porto Alegre e Região Metropolitana, Cachoeira do Sul, Ijuí, Erechim, Santa Maria, Rio Grande e Vales do Taquari e Rio Pardo (Lajeado, Estrela, Santa Cruz do Sul e Venâncio Aires), sempre em parceria com as prefeituras municipais. Outras informações podem ser obtidas no site www.sesc-rs.com.br/mesabrasil.

