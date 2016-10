Mais de 150 mil crianças são vacinadas no Estado durante campanha de multivacinação

O Cento Estadual de Vigilância em Saúde (CEVS), da Secretaria da Saúde (SES), concluiu, nesta segunda-feira (3), o levantamento da Campanha Nacional de Multivacinação, que aconteceu de 19 a 30 de setembro. De acordo com o CEVS, 298.572 crianças menores de cinco anos compareceram às Unidades Básicas de Saúde e 274.959 doses de vacina foram aplicadas. Do total de crianças, 154.558 (51,77%) receberam uma ou mais doses de vacina, sendo as mais realizadas a Vacina Oral da Polio-VOPb, Vacina Pentavalente e Vacina contra a Febre Amarela.

A campanha de multivacinação teve como objetivo a atualização da carteirinha de vacinação de menores de cinco anos e de crianças e adolescentes entre nove e 15 anos. Por orientação do Programa Nacional de Imunizações, do Ministério da Saúde, as doses aplicadas neste grupo foram inseridas diretamente no sistema de informação de forma individual. Dessa forma, não é possível quantificar o número de doses aplicadas nesta população durante a campanha.

