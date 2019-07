Mais de 150 vagas de emprego são oferecidas pelo Sine Municipal nesta sexta-feira

O Sine Municipal abre 155 oportunidades de emprego nesta sexta-feira (12). Para melhorar o atendimento ao cidadão, a partir de agora as vagas de cidades da Região Metropolitana serão divulgadas diariamente.

As cartas de encaminhamento para as vagas são limitadas e podem ser retiradas pelo aplicativo Sine Fácil, disponível no Google Play, ou em qualquer agência Sine. Entre as oportunidades ofertadas, a maior demanda é para vendedor de serviços, com 21 postos, seguido de motorista carreteiro, com 13 postos abertos.

Os interessados devem procurar a unidade localizada na esquina da avenida Sepúlveda com Mauá, das 8h às 17h, com Carteira de Trabalho e comprovante de residência.

Deixe seu comentário: