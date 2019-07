Mais de 160 expositores participam da 18ª da Mostra de Jóias e Lingeries em Guaporé

Vem aí a maior feira de semi joias e lingeries do sul do país, em Guaporé. Além desses produtos, a mostra conta também com calçados, couro, moda fitness, artesanato e diversas atrações culturais. Este ano, a feira está em sua décima oitava edição e participarão 160 expositores.

Segundo o Presidente da mostra de Guaporé, Edmilson Norberto Zortea, são esperadas para 2019, 30 mil pessoas. “Nós vamos ter também a agroindústria familiar que estará representada por mais de 20 expositores, onde nós teremos produtos direto do produtor rural disponível para os visitantes”.

O prefeito da cidade, Valdir Carlos Fabris contou sobre os benefícios que a feira trás para o município. “Para Guaporé, ela é muito importante porque ali nós temos a oportunidade de todos os empresários, tanto na fabricação de joias, lingerie e agronegócios apresentar seus produtos”.

A feira acontece nos dois primeiros finais de semana de agosto, no autódromo internacional Nelson Luis Barro. O ingresso pessoal para participar da exposição é R$ 10,00 e o estacionamento, também R$ 10,00. A feira comercial inicia às 9h e vai até as 20h, e a praça de alimentação continua até às 22h e 30min. Para mais informações, entre em contato por e-mail mostraguapore.com.br ou pelo telefone (54) 3443-6071.

