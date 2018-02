Mais de 179 mil veículos passaram pela Freeway rumo ao litoral neste carnaval

Entre a sexta-feira (9), o sábado (10) e este domingo (11) mais de 179 mil veículos se deslocaram pela Freeway em direção ao Litoral Norte do Rio Grande do Sul e às praias de Santa Catarina. Os intervalos com maior concentração de veículos ocorreram na sexta-feira à noite e no sábado de manhã.

Foram mais de 83 mil veículos no sábado, 70 mil na sexta-feira e mais de 26 mil veículos neste domingo fazendo uso da Freeway para se deslocar às praias.

A Triunfo Concepa estima que cerca de 190 mil veículos passem pela praça de pedágio de Santo Antônio da Patrulha em direção a Porto Alegre no final do feriado de carnaval. São previstos 50 mil veículos nesta segunda-feira (12), 75 mil na terça-feira (13) e outros 65 mil na Quarta-Feira de Cinzas (14).

Para encontrar melhores condições de fluidez, a concessionária e a Polícia Rodoviária Federal recomendam que os motoristas viajem nos seguintes horários: segunda-feira (12), antes das 16h; terça-feira (13), antes do meio-dia; e quarta-feira (14), a partir das 14h.

