Mais de 18 marcas suspendem compra de couro brasileiro por causa do desmatamento

Mais de 18 marcas internacionais, como Timberland, Vans e Kipling, avaliam suspender a compra de couro brasileiro devido às notícias relacionando as queimadas na região amazônica com o agronegócio no país, segundo informações do CICB (Centro das Indústrias de Curtumes do Brasil). As informações são do jornal Folha de S. Paulo.

“Recentemente, recebemos com muita preocupação o comunicado de suspensão novas de compras de couros a partir do Brasil de alguns dos principais importadores mundiais. Este cancelamento foi justificado em função de notícias relacionando queimadas na região amazônica ao agronegócio do país”, disse o presidente da CICB, José Fernando Bello, em documento enviado ao ministério da Agricultura na noite de terça-feira (27).

Entre as marcas que já teriam solicitado a suspensão de compra, segundo a carta enviada ao governo pelo CICB, estão Timberland, Dickies, Kipling, Vans, Kodiak, Terra, Walls, Workrite, Eagle Creek, Eastpack, JanSport, The North Face, Napapijri, Bulwark, Altra, Icebreaker, Smartwoll e Horace Small.

No conjunto, as marcas integram o portfólio da VF Corporation, grupo com sede nos Estados Unidos que atua há mais de cem anos no setor de vestuário e tem forte presença no mercado de calçados.

“Entendemos com muita clareza o panorama que se dispõe nesta situação, com uma interpretação errônea do comércio e da política internacionais acerca do que realmente ocorre no Brasil”, afirmou Bello na carta.

No documento, ele também pede ao ministério uma atenção especial à situação a qual o setor enfrenta, afirmando que é “inegável a demanda de contenção de danos à imagem do país no mercado externo sobre as questões amazônicas”.

À reportagem, Bello disse, na manhã desta quarta-feira (28), que as marcas não fizeram o cancelamento das remessas já acertadas, mas solicitaram aos curtumes uma garantia de rastreabilidade, e novos pedidos não devem ocorrer até que os esclarecimentos sejam prestados.

“Claro que enquanto isso não estiver esclarecido, eles não vão colocar novos pedidos”, afirmou.

A reportagem conversou com a assessoria da VF Corporation, na Suíça, e acionou representantes das marcas no Brasil para obter um posicionamento. Até a conclusão desse texto não recebeu respostas.

A reportagem ainda entrou em contato com o ministério do Meio Ambiente para saber se alguma medida foi ou deverá ser tomada e também não obteve resposta.

Nas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro disse a tarde que as exportações seguem normais e que o CICB teria negado a suspensão.

Em nova entrevista à reportagem, o presidente do CICB reafirmou o posicionamento, disse que não voltou atrás e que novos pedidos ainda são incertos, mas minimizou o tom da mensagem enviada ao ministério.

“Não estou voltando atrás –até o pessoal escreveu dessa maneira, e eu fiquei chateado”, afirmou.

“Os pedidos que estão em andamento continuam. As negociações futuras vão depender de toda a continuidade do diálogo das marcas e dos curtumes. Talvez a gente tenha expressado de forma errada e muito forte que tenha havido suspensão e cancelamento. Na verdade, eles aventaram o pedido de suspensão.”

De acordo com Bello, esse questionamento é comum pelas marcas e os curtumes brasileiros têm certificações nacionais e internacionais que atendem tais demandas. Na sua avaliação, isso é uma medida só para controlar um tema que é muito discutido.

“Nada mais é do que uma preocupação deles porque esse assunto está muito quente. Então eles querem esclarecimento para dar continuidade aos pedidos”, afirmou.

O presidente da entidade disse ainda que a ideia da carta era mostrar ao ministério que tem setores que estão tendo que responder internacionalmente sobre questões envolvendo a Amazônia.

Para representantes do setor, que falaram na condição de anonimato, a percepção é que o CICB foi precipitado ao comunicar o problema para o governo. De fato, os curtumes ficaram assustados com a consulta dos clientes estrangeiros, que chegaram perguntar qual seria a posição da empresa em caso de suspensão das compras.

O setor de couro amarga um período de intensa queda nos preços e a possibilidade de perda de compradores deixou as empresas apreensivas.

Segundo dados do ministério da Economia, as exportações de couros e peles referentes ao mês de julho de 2019 atingiram o valor de US$ 84,2 milhões (R$ 350 milhões).

Entre janeiro e julho, o principal destino do produto foi a China, com 23,7% do total das exportações, seguido pela Itália, com 17,3%, e Estados Unidos, com 16,6%.

A compra de couro está caindo, e a baixa demanda vem derrubado o preço do produto no mercado internacional, segundo o presidente-executivo da AIC Sul (Associação de Indústrias de Curtume do Rio Grande do Sul), Moacir Berger.