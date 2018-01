Mais de 2 milhões de crianças e adolescentes estão fora da escola no Brasil

Os guardas municipais que estiveram no local foram chamados por moradores assustados com a quantidade de fumaça que saía da quadra da escola. Quando a equipe chegou na escola flagrou a vice-diretora ateando fogo nos livros. Algumas crianças brincavam na quadra no momento, mas ninguém ficou ferido.

Em nota, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo informou que não haverá prejuízo para os alunos no início de ano e que a atitude das docentes está sendo investigada pela polícia. A pasta disse que tomou todas as medidas administrativas e abriu um processo para apurar o caso e colaborando com a investigação policial.